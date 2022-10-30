إجراءات التظلم على رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق «قانون التقنين»

حدّد مشروع قانون التصالح الجديد 2022 في مخالفات البناء الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للمناقشة، موقف الحالات التي يتم رفض طلب التقنين الخاص بشأنها وما الإجراءات المتبعة في هذا الشأن في حالة رفض اللجنة الفنية طلب تقنين الوضع والتصالح على مخالفة البناء لأي سببٍ مثل عدم سداد قيمة مقابل تقنين الوضع، خلال 60 يومًا، من تاريخ موافقة اللجنة، أو مخالفة شروط التقنين.

وفي تلك الحالات، يُعتبر قرار قبول التصالح كأن لم يكن على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة تجاه مخالفة البناء من استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات، وتنفيذ الأحكام والقرارات بشأن الأعمال المخالفة.

التظلم على رفض التصالح

ويتعلق بإجراءات التظلم على قرار رفض التصالح، أوضح مشروع قانون التصالح أنّه يجوز لمقدم طلب تقنين الوضع تقديم تظلم في حالة رفض طلبه أو في حالة التضرر من ارتفاع قيمة التصالح، خلال مدة لاتتجاوز 30 يومًا، من تلقى إخطار الرد على طلب التصالح، على أن تتولى لجنة نظر التظلمات في كل محافظة برئاسة مستشار وعضوية 4 مهندسين منهم مختصو خبرة في الهندسة المدنية؛ لبحث التظلم والرد عليه بأغلبية الأعضاء، وتصدر اللجنة قرار بشأن التظلم في غضون 60 يوما من تاريخ تقدمه وفي حالة عدم الرد خلال المدة المحددة يعتبر ذلك قبول للتظلم، ويتم إبلاغ صاحب الشأن بالإجراءات المتبعة.

خصم 25% من قيمة تقنين المخالفات

وفيما يتعلق بالإجراء المتبع بعد قبول طلب التصالح، يسدد صاحب الطلب قيمة التقنين، وفق سعر المتر المحدد وفق ما أقرته اللجان المعنية من أسعار وتخفيضات في هذا الشأن، وفي حالة سداد المبلغ دفعة واحدة يحصل على خصم 25% من قيمة التصالح كما يتم خصم أى غرامات أو مبالغ تم سدادها على ذمة قضايا مخالفات البناء.