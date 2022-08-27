قانون التصالح الجديد 2022.. إنهاء مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

تعمل الحكومة حاليًا على إنجاز قانون التصالح الجديد 2022، من أجل إنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين وضع الحالات المخالفة وفق ضوابط قانونية، ومن المقرر أن يشمل قانون التصالح الحالات التي أغفلها القانون السابق حتى يتم تقنين أوضاعها، واسترداد حق الدولة وحصول كل مواطن على حقه باستصدار ترخيص البناء، وحاليًا تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء حيث يتم فحص ملفات التصالح وعددها 2.8 مليون طلب على مستوى الجمهورية.

قانون التصالح الجديد 2022

ومن المقرر صدور قانون التصالح الجديد 2022، بعد مناقشته وإقراره قريبًا، ومن ناحية أخرى، ناشدت الوحدات المحلية في منشورات لها بالمحافظات، كل من تقدم بطلب تصالح حتى نهاية مارس قبل الماضي، بضرورة التوجه إلى مقر الحي ومعرفة آخر أخبار طلب التصالح في مخالفات البناء وعملية الفحص والأوراق المطلوبة حتى يتم تقنين الوضع، إذ يجري فحص كل حالة على حدة بواسطة اللجان الفنية المختصة.

الشهادة الكربونية

ومن إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ضرورة تقديم الشهادة الكربونية لتحديد عمر المبنى في حالة عدم وجود محضر إثبات تاريخ المخالفة أو ترخيص للمبنى، سواء كان المبنى هيكل خرساني أو طوب أبيض دبش أو طوب أحمر طفلي، وبالتالي يتم اختبار تقدير عمر الخرسانة، وبعد الموافقة على التصالح في مخالفة البناء يتم استلام نموذج 10 لتقنين وضع مخالفة البناء، ويمكن لصاحب الشأن في حالة رغبته إجراء أعمال تعلية أو إضافة أو تعديل في المبنى، التقدم لاستخراج تراخيص البناء في تلك الحالات، ويتم اتباع إجراءات الترخيص وفقًا لأحكام القانون 199 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية، وأي أعمال بناء أو تعديل دون رخصة تعد مخالفة بناء يُطبق عليها القانون.

وينص قانون التصالح أيضا فيما يتعلق بالإجراءات على تقديم الملف الهندسي، ويتطلب رسومات معمارية وإنشائية، وتشمل رسم أساسات المبنى والأسقف سواء كانت عرق ولوح أو خلاف ذلك، وأيضًا تقرير فني عن السلامة الإنشائية للمبنى ونموذج 2 مختوم ومغلف.