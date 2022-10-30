شرطة التموين تشن حملات موسعة على الأسواق وتضبط 1511 قضية متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1511) قضية تموينية متنوعة من بينها :

449 قضية مغالاة فى الاسعار

ضبط (449) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء.. بمضبوطات بلغت (15 طن أسمنت – 14٫500 طن دقيق أبيض "عينى" - 65,304 طن " أرز – سكر – زيت – مكرونة – خل طعام - مسلى – لحوم – أسمدة – أعلاف" – 19970 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (722) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 131 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 120 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 5 قضية توقف عن الإنتاج - 452 قضية متنوعة أخرى).

بمضبوطات بلغت (12,600 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") ، وكذا ضبط (19) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4,430 طن "سكر - أسمدة" مُدعمة – 4000 لتر مواد بترولية – 302 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (96,834 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (12,600 طن دقيق بلدى "مستندى" – 14٫500 طن دقيق بلدى "عينى" - 4,430 طن "سكر - أسمدة" مدعمة –65,304 طن " أرز – سكر – زيت - مكرونة – خل طعام – مسلى - لحوم – أسمدة – أعلاف") ، وكذا (4000 لتر مواد بترولية – 302 إسطوانة بوتاجاز - 19970 عبوة سجائر – 15 طن "أسمنت") كان أبرزها الآتى:

مخازن السلع

ضبط (26 طن " إضافات أعلاف حيوانية " ) معبأة داخل شكائر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.ضبط (16 طن "مكرونة") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (12 طن "دقيق أبيض عينى") معبأ داخل شكائر ، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن تابع لمخبز سياحى) بمحافظة الجيزة.ضبط (15 طن مواد بناء "أسمنت") معبأ داخل شكائر، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالكة مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية.

ضبط (11٫6 طن "سكر حر – زيت طعام – خل – مسلى - مكرونة") معبأة داخل عبوات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.