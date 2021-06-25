جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات خلال 24 ساعة

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

ضبط 1522 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط «2,8 طن أسماك ماكريل» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

ضبط «30842 قطعة مستلزمات طبية» دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة «مالك شركة للمستلزمات الطبية» بمحافظة القاهرة.

ضبط «10 أطنان أعلاف أسماك» معبأة داخل أجولة دون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة السمكية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مصنع لتعبئة وإنتاج أعلاف الأسماك» بمحافظة الدقهلية.

ضبط «المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القليوبية» لتجميعه «106633 لتر بنزين – 61772 لتر سولار» بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمي قدرت بــ«1,254,467 جنيه».

كما اضطلعت الإدراة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملة تموينية بنطاق محافظة «الإسكندرية» استهدفت المناطق الساحلية والمصيفية أسفرت جهودها عن ضبط 159 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات 96,576 طن متنوع – 110850 لتر مواد بترولية – 13150 عبوة سلع غذائية وفير غذائية – 73738 قطعة مستلزمات طبية ، غيار سيارات – 5189 إسطوانة بوتاجاز.

ضبط 5,6 طن «دواجن كاملة ومقطعاتها» معبأة داخل عبوات دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص» بمحافظة الإسكندرية.

ضبط «2,12 طن مقطعات لحوم – دهون حيوانية» داخل عبوات دون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة»، بمحافظة الإسكندرية.

ضبط «المدير المسؤول عن محطة لتنقية وتعبئة مياه الشرب دون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 12000 لتر مياه شرب، معبأة داخل تنكات دون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية قام المذكور بتنقية مياه الصنبور عن طريق فلاتر دون ترخيص من الجهات الصحية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط «المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الإسكندرية» وبحوزته «3,5 طن دقيق بلدي مُدعم مخصص ربطا على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم» قام بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء قدرت بــ21700 جنيه تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط «42,1 طن مواد كيماوية – 105 عبوة مطهر – كحول» مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مصنع لتعبئة المواد الكيماوية دون ترخيص» بمحافظة الإسكندرية.

ضبط «19,2 طن زيوت سيارات معبأة داخل تنكات وبراميل دون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 15,16 طن زيوت سيارات» معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة ذات منشأ أجنبي، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة زيوت الفرامل المعدنية للسيارات دون ترخيص» بمحافظة الإسكندرية.

كما اضطلعت الإدراة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات استهدفت القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، أسفرت جهودها عن ضبط 107 قضايا بإجمالي مضبوطات بلغت «84281 عبوة سجائر»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.