بدء التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

انطلقت عملية التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، منذ قليل، وذلك عقب اكتمال النصاب القانوني لإجراء العملية الانتخابية، تحت إشراف لجنة من النقابة العامة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية المستمرة عضويتهم.

واتخذت اللجنة جميع الإجراءات التي نظمها القانون بشأن صحة الانعقاد والإجراءات حول انتخابات نقابة الصحفيين، وذلك بحضور 94 عضوا من إجمالي 185 لهم حق التصويت.

انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية

وتُجرى الانتخابات بعد انتهاء الطعون المقدمة، على مقعد رئيس الفرع و مقاعد للتجديد النصفي لمجلس النقابة، وعلى مقعد الرئيس وعضوية المجلس، منهم مرشحين اثنين على رئاسة النقابة الفرعية كل من رزق الطرابيشي، وعلي عيسى.

مقاعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية

فيما يتنافس على 3 مقاعد لعضوية المجلس في التجديد النصفي 6 مرشحين، هم خالد الأمير، وشوكت سعد، وشيرين العقاد، وعزت السمري، ونيفين كميل، وهدى الساعاتي.

ويعد الصوت صحيحًا باختيار مرشح واحد لرئاسة الفرع، وثلاثة لعضوية المجلس، وما أدنى من ذلك أو أكثر يعد الصوت باطلًا.يُغلق باب التصويت في الخامسة مساءً، وفي حال تواجد بعض الناخبين في حرم المقر الانتخابي، يُغلق الباب الرئيسي ويُسمح لهم بالتصويت.