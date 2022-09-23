انتخابات نقابة الصحفيين في الإسكندرية 2022.. تفاصيل الإجراءات والمواعيد

تنطلق انتخابات الصحفيين بالإسكندرية 2022، بحسب قرار مجلس النقابة يوم الأحد 30 أكتوبر المقبل، على أن يفتح باب الترشيح يوم السبت الأول من نفس الشهر، على منصب رئيس النقابة الفرعية، و3 من أعضاء مجلسها، بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم، طبقًا للقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية.

إجراءات انتخابات الصحفيين بالإسكندرية 2022

بحسب بيان النقابة، تبدأ انتخابات الصحفيين بالإسكندرية 2022 بتلقي طلبات الترشح يوم السبت الأول من أكتوبر المقبل، حتى ظهر الأربعاء 5 أكتوبر المقبل، وتُعلن في نفس اليوم أسماء المتقدمين للترشح وكشوف أعضاء الجمعية العمومية في النقابة الفرعية الذين لهم حق التصويت.

ويبدأ تلقي الطعون والتنازلات عن الترشح، بدءًا من يوم السبت 8 أكتوبر المقبل إلى ظهر الأربعاء، الموافق 12 من نفس الشهر، وتعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.

تفاصيل انتخابات النقابة الفرعية

تجرى انتخابات الصحفيين بالإسكندرية 2022، يوم الأحد 30 أكتوبر المقبل، وفي حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية، يتم الاقتراع في نفس اليوم، بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تجرى الإعادة لرئيس النقابة والأعضاء يوم الأحد 13 أكتوبر المقبل.

ويحق للمقيدين في جدول المشتغلين بفرع النقابة القرعية في الإسكندرية والمسددين لاشتراكات عام 2021، الحق في التصويت لاختيار رئيس النقابة و3 أعضاء للمجلس لدورة جديدة، مدتها سنتان للرئيس، و4 سنوات للأعضاء.

شروط الترشح لنقابة الصحفيين بالإسكندرية

أشار بيان صحفي، نشره الموقع الرسمي للنقابة، شروط الترشح انتخابات الصحفيين بالإسكندرية 2022 في النقابة الفرعية، مشيرة إلى أن يكون مر على المرشح لمنصب رئيس النقابة 10 سنوات على قيده بجدول المشتغلين، و3 سنوات للأعضاء، وألا يكون صدرت ضد المرشح أحكاما تأديبية خلال الـ3 سنوات السابقة على الترشيح.