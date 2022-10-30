عضو بـ«الشيوخ»: مبادرة «ابدأ» تستهدف كل الصناعات وتعزز الاقتصاد الوطني

قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة «ابدأ» لدعم وتطوين الصناعة، تعد أحد أعمدة دعم الصناعة الوطنية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ، تزامنا مع التوجه العالمي نحو الحد من الانبعاثات بصففة عامة، لافتا إلى أن هذه المبادرة، ستتيح مزيد من الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

مبادرة ابدأ مشروع مكمل لـ حياة كريمة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان، أن مبادرة ابدأ هي المشروع المكمل لمبادرة حياة كريمة لدعم الصناعة الوطنية والصناعات الصغيرة والمتوسطة تحديدا بشباب يملك سلاح العلم، ولا يبخل بالجهد هو الضمان الوحيد لاستدامة فكرة توفير الحياة الكريمة التي تبنتها الدولة عبر السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى دورها لحصر المصانع المتعثرة في المحافظات وتوفير الدعم لهم يضمن خفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير، بالاضافة لتوفير فرص عمل مناسبة للكثيرين الذين يبحثون عنها في محيطهم الجغرافي، موضحا أن تدشين مبادرة «ابدأ» تأتي على هذا الطريق، التي تستهدف كل الصناعات فى مصر سواء كانت مشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.

منح الرخصة الذهبية للمستثمرين

وأشاد البدري، بالدور الكبير الذي تبذله الدولة من خلال منح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين خلال 3 أشهر، مع إمكانية تمديدها، وهذا يمثل محفز اقتصادي هام وفارق في جذب الاستثمارات للدولة وتمكين القطاع الخاص، بما تقوم به من تسريع البدء في النشاط واختصار الوقت، موضحا أن اهتمام الدولة المصرية بالصناعة خطوة جادة لتحقيق هدف مضاعفة الصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويا، فمصر جادة بالارتقاء بالصناعة وفتح الافاق أمامها.