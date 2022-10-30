مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون الاتصالات

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

أحكام قانون تنظيم الاتصالات

يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وأكدت المذكرة التبضاحية للقانون أنّه في الآونة الأخيرة انتشرت حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه؛ لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.