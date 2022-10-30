ارتفاع قتلى جسر الهند المنهار إلى 68 شخصا.. وصرف تعويضات لأسر الضحايا

أعلنت السلطات الهندية، وفق ما نقلت قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل، ارتفاع عدد ضحايا جسر جوجارت المعلق إلى 68 قتيلا، وذلك في أحدث حصيلة.

انهيار الجسر بعد 4 أيام من تطويره

وحدث انهيار الجسر عصر اليوم، وذلك بعد أربعة أيام من إصلاحه وتجديده وفق وسائل إعلام هندية.

وقالت تقارير هندية، إن ما يصل إلى 400 شخص كانوا على الجسر في ذلك الوقت، وأكدت السلطات أن جهود الإنقاذ متواصلة لإنقاذ ضحايا انهيار الجسر الذي يعتبر معلما سياحيا شهيرا.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الموجود في ولاية جوجارات مسقط رأسه في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، حيث يوجد الجسر، إنه «حزين للغاية من هذه المأساة».

وأعلن صرف مساعدات للجرحى وأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم.