40 قتيلا بانهيار جسر معلق في الهند بعد 4 أيام من تجديده

أكد موقع «إن دي تي في» الهندي، سقوط 40 قتيلا على الأقل إلى جانب العديد من الإصابات في انهيار جسر كابل في موربي بولاية وجارات اليوم، إذ كان هناك نحو 500 شخص على الجسر عند انهياره.

وأمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي كان في ولاية جوجارات اليوم، بعمليات إنقاذ عاجلة، كما شارك العديد من السكان المحليين في جهود إنقاذ الجرحى.

100 شخص محاصرون في المياه

ووفقا للتقارير، مع انهيار الجسر المعلق في الهند، لا يزال نحو 100 شخص محاصرين في المياه.

وجسر موربي عبارة عن هيكل تاريخي تم بناؤه منذ سنوات عديدة، وبعد الإصلاح والتجديد، أعيد افتتاحه قبل أربعة أيام فقط، أي يوم 26 أكتوبر، بمناسبة رأس السنة الجوجاراتية.