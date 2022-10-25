عاجل.. الهند تطالب مواطنيها بمغادرة الأراضي الأوكرانية

أفادت صحيفة «The Economic Times» بأن وزارة الخارجية الهندية أوصت مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة أراضيها، ووجّه المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، «أريندام باجتشي»، تعليمات إلى سفارة بلاده في أوكرانيا حول ضمان المغادرة السريعة للمواطنين من خلال نقاط التفتيش على حدود أوكرانيا مع المجر وبولندا ومولدوفا وسلوفاكيا ورومانيا.

الهند: إجلاء السفارة أو موظفيها من كييف غير مخطط

وضمت تعليمات وزارة الخارجية الهندية قائمة بالطرق المحتملة لمغادرة أوكرانيا وقائمة بالوثائق المطلوبة لعبور الحدود، وحثت السفارة الهندية في كييف الهنود على اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء مغادرة أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي أفادت السفارة الهندية في أوكرانيا بأنها تواصل عملها بنظام عادي، وأن إجلاء السفارة أو موظفيها في كييف غير مخطط.