نائب محافظ البحيرة: حملات لضبط الأسواق ومواجهة محتكري المواد الغذائية

عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اجتماعاً للتأكيد على تنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بشأن ضبط منظومة الأسعار والرقابة على الأسواق، والاستعداد لموسم الأمطار والسيول واستمرار العمل بمبادرة «100 مليون شجرة».

توصيات اجتماع نائب محافظ البحيرة

وأكدت نائب محافظ البحيرة خلال الاجتماع على عدة نقاط وهي:

- ضرورة مراقبة الأسعار وشن حملات لضبط الأسواق والتأكيد على عدم زيادة الأسعار والتأكد من توافر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين واتخاذ الإجـراءات القانونيـة حيـال احتكار أو تخزين السلع والمـواد الغذائيـة.

- التنسيق مع الشركات المنتجة للسلع الغذائية بخلاف شركات قطاع العام وحثها على توفير السلع بكميات أكبر.

- إحكام الرقابـة علـى المطاحن والمخابز للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعة ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وإنتظام الإنتاج طبقا للضوابط والقرارات المنظمة.

- توافر أكبر قدر ممكـن مـن السلع الغذائية في الأسواق عـن طـريـق المنافذ والشوادر المختلفـة «الثابتـه والمتحركة» ومنافذ الوحدة المحلية بأسعار معقوله ومناسبة للمواطنين.

- التنسيق المستمر مع الغرفة التجارية ومسئولي التجارة ومديرية التموين بالبحيرة وكبار التجار والموردين بنطاق الوحدات المحلية للتوافق حول تثبيت الأسعار وضبط الأسواق خلال الفترة الحالية وحتى نهاية ديسمبر 2022.

- تفعيل آليات الشكاوى من خلال نشر أرقام الخطوط الساخنة لإستقبال شكاوى المواطنين على مدار اليـوم مـن أي زيادة أو تلاعب بالأسعار.

- توعية المواطنين وحثهم على الإبلاغ عن أي زيادة في الأسعار أو نقصان في السلع على أرقام جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين بشكل حازم ورادع.

- الاستمرار في تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة

- الاستمرار في زراعة الأشجار بالشوارع والميادين والعناية بتلك الأشجار بشكل منتظم وتكثيف زراعة الأشجار ضمن مبادرة الـ 100 مليون شجرة.

- الاستعداد لمؤتمر قمة المناخ 2022 والتأكيد على نظافة الشوارع ومنع تراكم القمامة بالشوارع والميادين ورفع الإشغالات بما يضمن المظهر الجمالي اللائق والمنشود.

- الاستمرار في تنفيذ مبادرة ترشيد الكهرباء بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة.

- تحسين الخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية وسرعة الرد والبت في الطلبات المقدمة.