أرقام شكاوى وبلاغات احتكار السلع وارتفاع الأسعار بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تخصيص عدد من الأرقام والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بارتفاع الأسعار أو احتكار السلع الغذائية بالأسواق، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين بالمحافظة، ومباحث التموين.

تنفيذ توجيهات المحافظة لضبط الأسواق

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج محافظة سوهاج تعلن عن أرقام تلقي الشكاوى الخاصة بارتفاع الأسعار أو احتكار السلع الغذائية.

مناشدة للإبلاغ الفوري عن رفع الأسعار

وتناشد المحافظة المواطنين المتضررين بالتواصل على الأرقام التالية لتقديم شكوى أو بلاغ بحالة التعرض لارتفاع أسعار عن المعلنة أو احتكار أحد الأشخاص لساعة ما.

أرقام الشكاوى بمحافظة سوهاج

وحدد محافظة سوهاج أرقام التواصل في أرقام جهاز حماية المستهلك وهي الخط الساخن 19588ـ واتس آب: 01577779999ـ فاكس : 4600808/093 أرقام مديرية التموين وهي :ـ ـ أرضي : 4602177/093ـ فاكس : 4601733/093غرفة الازمات بالمحافظة ـ الخط الساخن 114ـ مبادرة صوتك مسموع واتس آب : 01150606783ـ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خط ساخن : 16528

وكان قد اجتمع اليوم محافظ سوهاج بالجهات المختصة بمحافظة سوهاج لضبط الأسعار والأسواق.