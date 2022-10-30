حمله «اقرأ فكر لمستقبل أفضل» تجوب مدارس البحيرة بالتزامن مع قمة المناخ

تجوب حملة «اقرأ.. فكر.. لمستقبل أفضل» مدارس البحيرة، حيث جرى زيارة مدرسة سالم علام الرسمية لغات وعمل ندوة عن التوعية البيئية والتغيرات المناخية وندوة تعريفية عن آثار البحيرة، وذلك تحت رعاية مكتبة مصر العامة بدمنهور صباح اليوم الأحد وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

هدف حملة اقرأ فكر لمستقبل أفضل

وتهدف الحملة إلى تفعيل عدة أنشطة، حيث يستفيد منها 145 طالبًا وطالبة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بواقع 4 ورش عمل مختلفة.

ندوات في مدارس البحيرة تابعة لندوة «اقرأ فكر لمستقبل أفضل»

وشملت «حملة اقرأ فكر لمستقبل أفضل» عدة ندوات وهي «ندوة التوعية البيئية والتغيرات المناخية، ندوة تعريفية عن آثار البحيرة، ورشة عمل إشغال يدوية لإعادة التدوير، ندوة عن الزيادة السكانية».

يشار إلى أنه سيتم اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

والجدير بالذكر أن هذه الحملة تطلقها مكتبة مصر العامة بدمنهور للعام التاسع على التوالي بهدف تأصيل عادة القراءة في نفوس الأطفال.

كما تسعى الحملة بالوصول بالخدمات والأنشطة المختلفة لطلبة المدارس بكل مراكز وقرى محافظة البحيرة.