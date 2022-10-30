رسائل شكر من المواطنين لـ السيسي: «مشوفناش إنجازات بالحلاوة دي قبل كده.. وكلنا بنحبك»

استعرض برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة «الحياة»، تقريرًا يرصد آراء المواطنين المستفيدين من الطفرة الهائلة في المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قال أحد المواطنين خلال التقرير: «الإنجازات اللي تمت الفترة الأخيرة لا فيه حد عملها في الماضي ولا حد هيعملها في اللي جاي».

تطوير كبير في الكباري والطرق

وقال أحد المواطنين خلال التقرير: «فيه تطوير كبير في الكباري والطرق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده أهم شيء في البلد عشان حركة النقل والتجارة والصناعة يلزمها بنية تحتية قوية في الطرق»، بينما أشاد آخر بمشروع قناة السويس الجديدة، والقضاء على العشوائيات بعمل مدن جديدة، قائلا: «بصوا على العشوائيات بقت الحمد لله جنة، عمرنا ما كنا نحلم نشوفها بالحلاوة دي»، وأشاد مواطن آخر بمبادرة حياة كريمة.

مفيش أزمة تموين ولا طوابير خبز

ووجه البعض الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي: «إحنا عندنا شبكة طرق مكنتش موجودة قبل كده، مفيش أزمة تموين ولا طوابير خبز، وبنشكر الرئيس على تطوير التعليم، تشكر يا ريس على اللي عملته معانا في البلد، شكرا على البنية التحتية، شكرا أنك بتبص على الغلابة، بنحيي الرئيس وإحنا بنحبه، ربنا معاه الأيام الجاية ويعينه علينا، وتحيا مصر».