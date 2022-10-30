عضو مجلس نواب بـ«صالون التنسيقية»: صناديق الاستثمار تقلل احتياج الجمعيات الأهلية لتمويل أجنبي

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن صناديق الاستثمار لا تعطي أرباحا لحامل الوثيقة ولكنها تستخدم فوائدها في المشروعات الخيرية المتنوعة، مضيفة أنها توفر على الجمعيات الأهلية الاحتياج الدائم للتمويل الأجنبي، وتجنبه تنفيذ الأجندات المحددة التي تلزمها بها المنظمات الخارجية.

إصدار تشريع يشجع على إنشاء صناديق الاستثمار

وأضافت الطباخ، في صالون «التنسيقية»، أنه على المشرع إصدار تشريع يشجع على إنشاء صناديق الاستثمار في إطار ثلاث محاور؛ الأول: العمل على تشجيع قيادات مهتمة وجادة بفكرة صناديق الاستثمار، والثاني: وضع رؤية من الخبراء والمتخصصين لإنشاء الصناديق، والثالث: النظر إلى تشعب الجمعيات والمنظمات أفقيا، والمساعدة على عدم الوقوف على التمويل الأجنبي فقط.

جاء ذلك، خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، «صناديق الاستثمار الخيرية والتمويل الأجنبي»، التي تعد بديلا متطورا لفكرة الوقف لمساعدة الدولة على توفير تمويلات لعدد من المشروعات الخدمية المهمة سواء في التعليم أو خدمة الفئات الأكثر احتياجا.

وشارك في الصالون، عماد خليل وهيام الطباخ، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، وعصام شيحة رئيس المنظمة العربية المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدار الصالون أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

إطلاق سلسلة صالونات نقاشية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي يجري طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.