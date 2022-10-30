«التنسيقية» تنظم حلقة نقاشية مع أهالي طوخ بالقليوبية ضمن جلسات الحوار الوطني

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيجري طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

وعقد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكلا من أميرة العادلي، ومحمد عبد العزيز، وإيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، جلسة نقاشية مع أهالي قرية نامول بمركز طوخ في القليوبية.

محاور الحوار الوطني

وشرح نواب التنسيقية لأهالي نامول، محاور الحوار الوطني وأهمية مشاركة كل المواطنين بآرائهم وأفكارهم فيه، كما أجابوا على جميع تساؤلات المواطنين.

وطرح الحضور في الجلسة النقاشية، أفكارهم لتطوير الخدمات المقدمة إليهم بجانب مناقشة ضرورة تدريبهم وتأهيلهم، متحدثين عن الزراعة والمعوقات التي تواجه المزارعين وإجراءات الحماية الاجتماعية الأخيرة والمبادرات المقدمة من الدولة لدعم المواطن.

إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم بشأن القضايا التي يجري طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.