عضو «التنسيقية»: العائد التراكمي للأوقاف كبير وغير مستغل

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العائد التراكمي للأوقاف عن الوقف، وصل تريليون و456 مليار جنيه غير مستغلة، والقانون يمنع تصرف الأوقاف فيها أو استغلالها.

وأوضح أن صناديق الاستثمار الخيرية، تخضع إلى رقابة هيئة الرقابة المالية، وأن وجود هذه الصناديق سيعود على المواطنين بالخير، لافتا إلى أن دول كثيرة تشجع التبرع من رجال الأعمال ومن المؤسسات الاجتماعية الكبيرة.

وتابع خليل: «إننا نحتاج لتدخل تشريعي شامل يربط بين كل ما يخص العمل الخيري ويفض التشابك بين الرقابة المالية وهيئة الأوقاف المصرية وأصحاب الوقف أنفسهم، فهناك قضايا كثيرة مفتوحة تخص مال الوقف والتصرف فيه».

واستطرد، قائلا إن دعم إنشاء الصناديق الاستثمارية سيساعد وزارة التضامن على الاستمرار في المبادرات الخيرية التى تقوم بها.

جاء ذلك، خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، «صناديق الاستثمار الخيرية والتمويل الأجنبي»، والتي تعد بديلا متطورا لفكرة الوقف لمساعدة الدولة على توفير تمويلات لعدد من المشروعات الخدمية المهمة سواء في التعليم أو خدمة الفئات الأكثر احتياجا.

وشارك فى الصالون النائب عماد خليل والنائبة هيام الطباخ، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وعصام شيحة رئيس المنظمة العربية المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدار الصالون أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.