5 مشاهد مؤثرة في غرق 3 أشقاء بنيل سوهاج.. «غسل البطاطين انتهت بفاجعة»

شهدت قرية البلابيش بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج واقعة غرق مأساوية راح ضحيتها 4 شباب بينهم 3 أشقاء، مزق رحيلهم قلب والديهم وقلوب القرية بأجمعها لتلقى الواقعة تعاطفا من أفراد مركز دار السلام بأكمله وليس قرية البلابيش فقط فالجميع حاول تقديم الدعم للأسرة التي فقدت أبناءها، غرقا داخل مياه نهر النيل، أثناء غسل البطاطين والمفروشات استعدادا لفصل الشتاء.

5 مشاهد مؤثرة

تحمل الواقعة العديد من التفاصيل المؤثرة والمأساوية وفقا لحديث أهالي القرية لـ«الوطن»، إذ يعد أبرز المشاهد المؤثرة بالواقعة جرف تيار المياه للأسرة، ليلقى 3 أشقاء مصرعهم غرقا رفقة خطيب إحدى الشقيقتين بينما تمكن الأهالي من إنقاذ الأم، وكانت الأم «عفت محمد» قد ذهبت رفقة «حمادة رفعت» خطيب ابنتها «شيرين حمادة» وابنتها «آية حمادة» وابنها «إسلام حمادة» إلى نهر النيل لغسل البطاطين قبل أن يجرفهم التيار، وتفقد الأم 3 من أبنائها دفعة واحدة.

الأم تستقر على الشاطئ دون طعام 4 أيام

عقب إنقاذ الأم من الغرق ظلت 4 أيام على نهر النيل دون طعام حتى فقدت الوعي لأكثر من مرة تنادي على أبنائها وتطالب الأهالي بإنقاذهم متمنية إن كان جرى إنقاذ أبنائها عوضا عنها، وظلت الأم تنادي على نهر النيل الأبناء حتى خرجوا جثة تلو الأخرى، فقد انتشل جثمان خطيب ابنتها أول أيام الغرق بينما انتشل جسد نجلها «إسلام» ثاني أيام الغرق صباحا، وبعد أقل من ساعتين جرى انتشال جسد ابنتها «آية» ليظل جثمان «شيرين» بالمياه لأربعة أيام حتى عثر عليه الأهالي بمركز سوهاج وقد جرفه التيار، وتعرفت الأسرة عليه.

تشييع 3 جنائز للأشقاء

شيع أهالي القرية جثامين الثلاثة أبناء كلا بجنازة بمفردة ليفطر قلب الأم مع كل تصريح دفن وجنازة تشيع من المستشفى للمسجد للمقابر لتعود الأم مرة أخرى لشاطئ النيل.

عجز الأب عن المشاركة في البحث عن الأبناء

لم يشارك الأب «حمادة، ع» بالبحث عن أبنائه أو بتشييع جثامينهم لإصابته بنوبات الصرع فيظل راقدا بفراشه باكيا عجزة وفقدان أبنائه.

سافر الابن البكر لإعالة الأسرة ففقد أشقاءه بعد أيام

فطرت استغاثة الأم بنجلها البكر «حسام» عبر الهاتف، مطالبة حضوره، قلوب الجميع فضلا عن بكاء «حسام» الذي سافر منذ أسبوع واحد فقط، لأول مرة للإنفاق على أشقائه، قائلا: «ضاعوا ومقدرش أنزل أدفنهم».

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكانت قد تلقت مديرية أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تفيد غرق 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء بقرية البلابيش بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.