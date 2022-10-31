«التنسيقية» تواصل لقاءات الحوار الوطني بالأقصر: الشباب أساس «الجمهورية الجديدة»

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سلسلة لقاءات الحوار الوطني، إذ التقى وفد التنسيقية، الدكتور حمدي محمد حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة شيماء عبد الستار، مستشار رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة، وقيادات وأساتذة وشباب الجامعة، تحت عنوان «مسيرة العمل المناخي.. من ستوكهولم إلى شرم الشيخ»، بمقر مكتبة مصر العامة بالأقصر.

وتحدث وفد التنسيقية عن أهمية التواصل المستمر مع الشباب في بناء وأساس «الجمهورية الجديدة» وإتاحة فرص ومساحات كبيرة للشباب لتقديم آرائهم وأفكارهم، مؤكدا أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات الشباب المصري على التحدي والتفوق في جميع المجالات.

جسة نقاشية لطرح الآراء

وأكد وفد «التنسيقية» أن الحوار الوطني يناقش جميع المحاور والملفات، وأن الشباب مشارك بشكل كبير فيه، مشيراً إلى أن قضية تغير المناخ من الملفات ذات الأهمية، وأن مصر ستستضيف مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الشهر المقبل.

وتنوعت أسئلة شباب جامعة الأقصر لوفد التنسيقية حول فرص العمل والظروف الاقتصادية الصعبة التي تضرب جميع دول العالم، وتفاعل طلاب الجامعة في الجلسة النقاشية، بطرح الآراء والأفكار والمقترحات والشكاوى.

ورحب الدكتور حمدي محمد حسين، القائم بعمل رئيس الجامعة، بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقدم درع جامعة الأقصر لوفد «التنسيقية» لدورهم الفعال في المجتمع المصري، مؤكدا أهمية التواصل مع الشباب، وأن التنسيقية أصبحت طاقة نور للشباب للمشاركة في جميع المجالات.

جلسة للتوعية بتغير المناخ

فيما تناولت جلسة التوعية بأخطار المتغيرات المناخية، أهمية توعية طلاب الجامعات بمخاطر التغيرات المناخية، كونهم البذرة الأساسية للوعي البيئي والمناخي لمواجهة تلك المخاطر، ولابد أن يكون لمحافظة الأقصر، دورا كبيرا في ذلك كونها رمزا للعمارة المستدامة، إذ استطاعت أن تصمد الآثار المصرية أمام كل المخاطر البيئية التي مرت على البشرية منذ آلاف السنين.

في سياق متصل، نظم وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زيارة إلى كنيسة العذراء بالأقصر، وذلك في إطار جولات أعضاء التنسيقية للاستماع إلى مشاكل المواطنين ووجهات نظرهم، والتواصل المباشر معهم على أرض الواقع.

والتقى وفد التنسيقية القمص سوريال صدقي، والقمص متياس عبيد، والقس شنودة راتب، وتضمنت الزيارة جولة داخل الكنيسة لشرح تاريخ الكنيسة الذي يعود لمئات السنوات.

وأشاد القمص متياس عبيد، باهتمام ووعي أعضاء التنسيقية، قائلا إنه متفائل بمرحلة جديدة في السياسة المصرية.

ضم وفد «التنسيقية» كلا من رشا كليب، نشوى الشريف، عضوا مجلس النواب، وأحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء «التنسيقية» نرمين مصطفى عضو لجنة المناخ بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمر السلايمي، محمد عبد المنعم، أحمد جبر.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.