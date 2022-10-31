تشييع جثمان الشقيقة الثالثة في واقعة الغرق بنيل سوهاج أثناء غسل البطاطين

شيّع المئات من أهالي قرية البلابيش بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وسط حزن الأهالي، جثمان الشقيقة الثالثة من ضحايا حادث غرق 4 أشخاص بنهر النيل بينهم 3 أشقاء وإنقاذ الأم، أثناء غسيل البطاطين استعدادًا لفصل الشتاء ليجرف التيار الأشقاء الثلاثة وخطيب الشقيقة «شيرين» ليلقى الجميع مصرعهم وتشيع القرية جثمان كل منهم تلو الآخر.

وكان عثر باليوم الأول لحادث الغرق على جثتين والثالثة باليوم الثاني بينما ظل البحث عن جثمان الضحية الأخيرة 4 أيام حتى طفى الجثمان بنهر النيل بمركز سوهاج.

الإخطار الأمني والعثور على الجثمان

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا بالعثور على جثمان طافيا بنهر النيل بمركز سوهاج، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ووحدة إنقاذ نهري لموقع البلاغ وانتشلت وحدة الإنقاذ النهري الجثمان الذي اشتبه بكونه لضحية غرق دار السلام، وباستدعاء أهليته تعرفوا على الجثمان وتم وضع الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة والتي صرحت بدفنه وتسليمه لذويه.

تفاصيل الواقعة

وترجع واقعة الغرق لإخطار تلقته مديربة أمن سوهاج بغرق 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء داخل نهر النيل بمركز دار السلام أثناء غسل البطاطين.