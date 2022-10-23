اتحاد عمال مصر يشكر السيسي على قرار تثبيت سعر البنزين: «استمرار لتخفيف العبء عن المواطن»

وجّه محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، بتثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.

الأزمة العالمية تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري

وأكد جبران، أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار استمرار للدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي المصري.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر، في بيان، أن هذا القرار جاء في وقت يشهد خلاله العالم كله أزمات اقتصادية، ومن هنا جاء القرار لدعم المواطن وتخفيف أعباء الحياة عنه، وعدم تكبيله بأعباء وهموم جديدة تسببت فيها الظروف العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا: «علينا جميعا أن ندرك ماذا يحدث في العالم وعلينا أن نقدر الحالة الراهنة».

أسعار المنتجات البترولية

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي قررت تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8 جنيهات للتر لبنزين 80 و9.25 جنيه للتر لبنزين 92 و10.75 جنيه للتر بنزين 95 و7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 5000 جنيه للطن.

ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، إذ تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.