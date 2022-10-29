نائب رئيس اتحاد عمال مصر: تنظيم «ملتقى الصناعة» يؤكد حرص الدولة على التوطين

ثمن مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، بعقد الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، في هذا التوقيت، وتحديدا عقب المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022».

الملتقى والمعرض الدولي للصناعة

وأضاف «البدوي» في تصريحات لـ «الوطن»، أن انعقاد الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، لبحث كيفية إعاده قوة مصر الصناعية يؤكد حرص القيادة السياسية على توطين الصناعة، موضحا أنه من المهم النظر إلى المصانع المتعثرة، خاصة أن الكثير من المصانع تحتاج إلى هيكلة وتطوير لتستعيد قوه عملها مرة أخرى.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أنه من أجل الارتقاء بملف الصناعة، لا بد من تطوير العامل، ولذلك فإنه من الضروري الاهتمام بملف تدريب العمالة، لمواكبة التطور الذي نسعى لتحقيقه في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة.

تطوير مراكز التدريب

وقال مجدي البدوي، إن هناك تطورا كبيرا في كل قطاعات الصناعة على مستوى العالم اعتمادا على التكنولوجيا والمعلومات، وبالتالي فيجب علينا تطوير مراكز التدريب بشكل كبير، لأن لدينا بعض مراكز التدريب التكنولوجيا المستخدمة فيها من سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وانطلق منذ قليل، الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، في مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.