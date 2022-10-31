«التنمية المحلية»: شبكة الطوارئ والسلامة مشروع قومي يسخر التكنولوجيا لدعم «رؤية 2030»

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ الدولة تسعى جاهدة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للدولة، للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة وجودة الخدمات، ودعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

افتتاح مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال افتتاح مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة: «نحن اليوم أمام أحد المشروعات القومية التي طالما احتاجت إليها الدولة لتحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين وهو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وستساهم في توفير البيانات والمعلومات لمتخذ القرار وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة، إضافة إلى متابعة معدلات المشروعات القومية والتنموية في البلاد، وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية وتنفيذ رؤية مصر 2030».

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى جهود وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، ومن بينها المشاركة في إعداد الدراسة المبدئية للشبكة الوطنية طبقا لتوجيهات الرئيس، بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية للاتصالات، ووضع مقترح الحل الفني لتنفيذ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيرا إلى أنّه تم الاشتراك في البيانات العملية التي تمت في إطار اختبار الحل الفني، والزيارات الميدانية المنفذة للعديد من الوزارات والمحافظات وغرف العمليات المختلفة.

إنشاء الشبكة في 24 شهرا

وأوضح وزير التنمية المحلية أنّ الوزارة انتهت من التنسيق وتذليل المصاعب لتسهيل الأعمال الخاصة بتركيبات مواقع الشبكة الوطنية بالمحافظات والمنشآت التابعة لها لتنفيذ توجيهات الرئيس بسرعة إنشاء الشبكة على مرحلة واحدة وخلال 24 شهرا.

وأضاف آمنة، أنّ وزارة التنمية المحلية استضافت عدة اجتماعات لمسؤولي المحافظات لتوضيح الغرض من الشبكة والخدمات التي تقدمها، وكيفية تحديد المطالب الفنية من الشبكة شاملة (نطاقات التغطية - والخدمات - و تطوير غرف العمليات - والأنظمة – والتطبيقات).

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة نسّقت مع المحافظات لحصر وتجميع بيانات وإحداثيات المباني والأراضي التابعة لها، والتي يمكن استخدامها لأغراض تخدم الشبكة من (أبراج - وأجهزة إرسال واستقبال - ومحطات تقوية) بجانب تنفيذ المعاينات بالتعاون مع مسؤولي الشبكة الوطنية والتصديق على إنشاء المواقع طبقا للأماكن المطلوبة وإصدار التصاريح اللازمة، وتوفير مصدر تيار كهربي دائم بالمواقع.

وأكد الوزير أنّه تم التنسيق مع إدارة الإشارة على توريد مجموعة من الأجهزة لتنفيذ الحلول الفنية والتطبيقات اللازمة لتحسين دورة العمل المُميكنة في إطار التحول الرقمي الآمن من خلال توقيع بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية وإدارة الإشارة، مشيرا إلى الاتفاق على إتاحة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتأهيل وتدريب عناصر تشغيل مراكز سيطرة الشبكة بالمحافظات ونشر ثقافة الوعي بالمخاطر والطوارئ طبقا للمقاييس والمعايير العالمية في هذا الشأن بمدربين من إدارة الإشارة وخبراء متخصصين في الأمن السيبراني وإدارة المخاطر.

تجهيز غرفة رئيسية لإدارة الطوارئ بالعاصمة الإدارية

وأضاف اللواء هشام آمنة أنّه جار تجهيز الغرفة الرئيسية لإدارة الطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنّه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإجراء تجارب إسترشادية للشبكة الوطنية بمحافظات المرحلة الأولى لإقليم القناة فقد تم بنجاح تنفيذ التجارب بمشاركة كافة الجهات المعنية من خلال تلقى بلاغات المواطنين والاستجابة لها بغرف العمليات التخصصية وإدارتها بمركز السيطرة الموحد بالمحافظات .

وأشار الوزير إلى أنّه جرى خلال التجارب إبراز الأنظمة والتطبيقات التي وفرتها الشبكة الوطنية لصالح الجهات الحكومية، وتم تنفيذ تكامل الدائرة الصحية بين (هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للرعاية الصحية)، والربط اللحظي والآلي بينهم والذي يضمن وصول المصابين إلى المستشفى المختصة في أقل زمن ممكن ومتابعة الوظائف الحيوية لهم من داخل عربات الإسعاف.

وأكد اللواء هشام آمنة، أنّه تم تنفيذ الربط بمنظومات البترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والموارد المائية والري والمنظومة الجيومكانية الخاصة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد كمرحلة أولى، لتحقيق الاستجابة ورد الفعل أثناء الطوارئ والحوادث والسيطرة اللحظية على العناصر الميدانية، واستعراض المنظومات المتاحة بالجهات الحكومية المعنية وتكاملها مع الشبكة الوطنية لتحقيق أقصى استفادة منها، ومحاكاة إدارة مجموعة من الحوادث بمحافظات إقليم القناة، إضافة إلى محافظة الأقصر في توقيت متزامن، ومتابعتها من مركز السيطرة الإقليمي بالإسماعيلية.

وقال وزير التنمية المحلية، إنّه في إطار تعميم مراكز السيطرة على باقي محافظات الجمهورية، نفذت الوزارة بمشاركة فريق العمل المُكلف، زيارات ميدانية وعقد مؤتمرات بالمحافظات لتحديد المطالب اللازمة لإنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة بالمحافظات وتسليم التصميمات لـ15 محافظة جارى تنفيذها ووضع مخطط زمني للانتهاء من الأعمال الإنشائية لتلك المراكز حيث بدأت بعض المحافظات بالفعل في إنشاء تلك المراكز.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنّ استكمال إنشاء وتجهيز مراكز السيطرة المُوحدة الثابتة والمتحركة بالمحافظات وتجهيز غرف العمليات التخصصية للجهات المعنية وكذا تجهيز العناصر والأطقم الميدانية بمعدات وأجهزة الشبكة، يحقق الهدف الأسمى للشبكة، وهو حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقياس أداء الإدارات المحلية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته، قائلا: «وختاما.. نعاهد الله ونعاهدكم ببذل الجهد مع قواتنا المسلحة لسرعة الانتهاء من إجراءات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة كما نعاهد الله وسيادتكم وشعبنا العظيم أن نعمل جميعا من أجل تحقيق حياة كريمة لشعب مصر العظيم تحت قيادتكم الحكيمة».