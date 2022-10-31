وزير الاتصالات: قاعدة بيانات لشبكة خدمات الطوارئ باستخدام الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنَّ منظومة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة تمنح وقت اكتمالها قدرة لكل الجهات المغيثة لدى وقوع الحوادث على التحرك بشكل أكثر فاعلية لإغاثة المواطنين.

خطط استباقية ووقائية

وأضاف وزير الاتصالات، خلال افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «مع بدء تطبيق المنظومة، سيتمّ تكوين قاعدة بيانات بالذكاء الاصطناعي تحلل هذه البيانات ويستخرج منها مؤشرات أداء في منتهى الأهمية، إذ تساعد القائمين على المنظومة في تطوير الأداء ووضع خطط استباقية ووقائية لمنع حدوث حوادث من نفس النوع بتحريك وتمركز المعدات بإجراء تغيير في أي مرفق من المرافق التي تؤدي إلى نمط متكرر من الحادث».

استقبال البلاغات بعدة لغات

وتابع: «البلاغات تستقبل بعدة لغات لكي تخدم المنظومة غير المتحدثين باللغة العربية، كما أن المنظومة مؤمنة بشكل كامل للحفاظ على سرية وخصوصية البيانات المتعلقة بالمواطنين الذين يتعاملون مع المنظومة ويتلقون الخدمة منها».