السيسي: شكرا لكل من ساهم في مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل من ساهم في مشروع مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، قائلا إنّ العمل في المنظومة تجاري، ويمكنه تحقيق مكاسب كبيرة للقطاع الخاص.

افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، أنّ الدولة ماضية في تنفيذ خطتها للميكنة والحكومة الذكية، وهو ما تعمل عليه في المحافظات المختلفة، بميكنتها ومتصلة بالعاصمة.