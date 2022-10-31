مواعيد وأماكن القوافل الطبية بالإسكندرية.. كشف وعلاج مجانا بجميع التخصصات

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، خطة القوافل العلاجية بالإسكندرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للكشف وإجراء التحاليل وتقديم العلاج خلال شهر نوفمبر 2022 وذلك في مناطق العجمي والمنتزه والعامرية.

ووفقا لبيان مديرية الصحة بالإسكندرية، تبدأ قوافل نوفمبر بقافلة بالكيلو 21 بالعجمي يومي الأحد والاثنين 6 و7 نوفمبر، يليها قافلة بعزبة قرداحي بالمنتزه يومي الأحد والاثنين 13 و14 نوفمبر ثم قافلة بقرية الهوارية بالعامرية يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 نوفمبر.

قوافل طبية بقرى الإسكندرية طوال نوفمبر

وتنظم قافلة علاجية بالكيلو 26 بالعجمي يومي الأحد والاثنين 20 و21 نوفمبر، ثم تختتم قوافل شهر نوفمبر بقافلتين بمنطقة بنجر السكر ببرج العرب، إحداهما بالقرية الثانية يومي الأحد والاثنين 27 و28 نوفمبر، والأخرى بالقرية الرابعة ببنجر السكر يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 نوفمبر.

الكشف المبكر عن أمراض السكر بقوافل الإسكندرية الطبية

وأوضحت «طهيو» أن القوافل تقوم بالكشف والتحاليل وتقديم العلاج مجانا للمرضى وتحويل الحالات التي تحتاج إجراءات أخرى أو علاج على نفقة الدولة إلى أقرب مستشفى حكومي تتوفر به الخدمة، كما تقوم بالكشف المبكر عن أمراض الضغط وأمراض السكر وتقديم التثقيف الصحي.