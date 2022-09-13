إطلاق قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بـ17 محافظة.. اعرف الأماكن والتخصصات

تتوجه القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إلى المناطق الأكثر احتياجا بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، من أجل تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، في إطار ما توليه مؤسسة حياة كريمة من اهتمام بقطاع الصحة، فمنذ اللحظة الأولى، لإطلاق إشارة البدء في المبادرة، حرصت على الارتقاء بالمجتمع، وصحة المواطن المصري، لذا أولت الصحة اهتماما خاصا، فعمدت إلى إطلاق القوافل الطبية المجانية في القرى المدرجة تحت شعار «حياة كريمة»، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

القوافل الطبية المجانية

كشفت الصحة والسكان، عن خريطة انتشار القوافل الطبية بالمحافظات، خلال الثلث الأول من شهر سبتمبر، بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة من أجلها، في العمل على تحسين أوضاع المواطن، والارتقاء بحياته، في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى النائية، للكشف والعلاج مجانا على المواطنين.

خريطة انتشار القوافل الطبية اليوم

وحددت «الصحة»، في بيان، أماكن تمركز قوافل حياة كريمة الطبية اليوم، موضحة أنها تستمر حتى غدا 14 سبتمبر، مؤكدة أن الكشف والعلاج بالمجان، وتتواجد القوافل بالمناطق التالية:

ـ الهانوفيل حي العجمى محافظة الإسكندرية.

ـ التتالية مركز القوصية محافظة أسيوط.

ـ كومبرة حي كرداسة محافظة الجيزة.

ـ شرق بولاق مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد.

خريطة انتشار القوافل الطبية غدا

كما كشفت «الصحة»، عن أماكن تمركز قوافل حياة كريمة الطبية غدا، موضحة أنها تستمر حتى 15 سبتمبر، مؤكدة أن الكشف والعلاج بالمجان، وتتواجد القوافل بالمناطق التالية:

ـ ميت السراج مركز المحلة أول محافظة الغربية.

ـ رفاعة مركز قوص محافظة قنا.

ـ المثانى مركز النجيلة محافظة مطروح.

ـ القرية بالدوير مركز طما محافظة سوهاج.

ـ مركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة.

ـ حماطة - ابو غصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر.

ـ التضامن مركز سمسطا محافظة بنى سويف.

ـ عزبة سليم مركز ادفو شرق محافظة أسوان.

ـ كفر هلال مركز بركة السبع محافظة المنوفية.

ـ الزعفرانى مركز كوم حمادة محافظة البحيرة.

ـ الرويسات، مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

ـ منشية ناصر مركز كفر سعد محافظة دمياط.

ـ منقطين مركز سمالوط محافظة المنيا.

التخصصات المتاحة بقوافل حياة كريمة

وأشارت «الصحة» إلى أن القوافل تضم التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرة إلى تغير أماكن تلك القوافل يوميًا، من أجل ضمان وصولها للمناطق المستهدفة.