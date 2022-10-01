«صحة الدقهلية»: 6 قوافل طبية لتقديم خدمات مجانية للمواطنين في شهر أكتوبر

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر أكتوبر 2022، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة».

وأوضح «مكين»، أن القوافل تضم مختلف التخصصات الطبية، وأن الكشف والعلاج خلالها يكون مجانًا على جميع المتقدمين، وتشمل 3 مراكز وهي: «ميت غمر، بلقاس، جمصة»، وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

إطلاق 6 قوافل طبية

وقال «مكين»، في بيان صحفي، إن الخطة تتضمن إطلاق 6 قوافل طبية تستمر لمدة يومين فى مناطق بلقاس وميت غمر وجمصة، مؤكدًا أن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير أهمها أن تكون من الأماكن الأكثر احتياجًا والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.

خريطة القوافل الطبية

وأضاف أن خريطة القوافل العلاجية في الدقهلية خلال شهر أكتوبر 2022 ستكون على النحو التالي:

1. قرية 53 أبو ماضي في بلقاس يومي 3، 4 أكتوبر.

2. قرية كفر المحمدية بمركز ميت غمر يومي 10، 11 أكتوبر.

3. قرية جاليا الأولى فى بلقاس يومي 14 ،15 أكتوبر.

4. قرية قلبشو فى بلقاس يومي 17، 18 أكتوبر.

5. قرية السبخاوية بجمصة يومي 24، 25 أكتوبر.

6. 31 بصار بمركز بلقاس يومي 28، 29 أكتوبر.

وأكد وكيل وزارة الصحة، حرص مديرية الصحة بالدقهلية على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المواطنين والمرضى في المناطق النائية والبعيدة لرفع المعاناة عنهم.