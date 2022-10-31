«غرفة التطوير العقاري» تشارك بحزمة مشروعات في «المعرض الدولي الأول للصناعة»

أعلنت غرفة التطوير العقاري المشاركة في فعاليات «الملتقلا والمعرض الدولي الأول للصناعة»، من خلال 14 شركة، وهي المشاركة التي تأتي في إطار التواجد مع الصناعات المكملة لصناعة التطوير العقاري والتي ترتبط بأكثر من 100 صناعة.

فعاليات الملتقى الدولي للصناعة

وتنطلق فعاليات «الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة» خلال الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

«شكري»: المعرض ملتقى للصناعات ومنها التطوير العقاري

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ المعرض ملتقى للصناعات المختلفة ومنها صناعة التطوير العقاري والتي تساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما توفر 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، وترتبط أيضا بـ 100 صناعة تابعة، ما يجعل مشاركة الغرفة في المعرض جزءا أساسيا من فكرته لاستعراض الصناعات المختلفة.

وأكد اهتمام القيادة السياسية خلال الفترة الحالية بتوطين الصناعة المصرية وإحيائها وذلك لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد المصري، وفتح آفاق التصدير وتوفير عملة صعبة للدولة، مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح، السياسي بتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وخلق أفكارًا غير تقليدية لتوفير العملة الصعبة.

المعرض فرصة لاستعراض المشروعات العقارية

ولفت إلى أن المعرض فرصة لاستعراض بعض المشروعات العقارية الواعدة التي تنفذها شركات عقارية قوية بـ السوق العقاري.

وأوضح أنه تم تخصيص مساحة 500 متر لهذه الشركات في جناح بالمعرض، وتستعرض خلال فعاليات المعرض مشروعاتها المتنوعة والتي تكشف عن التطور في المنتج العقاري المصري وتميزه، وابتكار الشركات العقارية في تقديم منتجات قوية بالمدن الجديدة، وهو ما يعكس التنمية الشاملة التي تنفذها مصر في مختلف الأنحاء.