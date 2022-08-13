رؤساء بنوك: مبادرة التمويل العقاري نشطت السوق ودعمت «الشمول المالي»

تسهم البنوك المصرية في توفير السكن اللائق للمواطنين، من خلال مشاركتها في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، وضرورة تفعيل تلك المبادرات لتحقيق أقصى استفادة منها، وتحقيق أهداف الشمول المالي للدولة من خلال توجيه المدخرات إلى القنوات المصرفية، وكذلك تنشيط القطاع العقاري بضخ سيولة كبيرة تساعد على موازنة جانبي العرض والطلب.

وكشف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن وصول حجم التمويلات العقارية التي تم ضخها في إطار مبادرات البنك المركزي، إلى 12٫5 مليار جنيه حتى الآن، مضيفاً أنَّ مصرفه يستهدف زيادة بنسبة لا تقل عن 15% بنهاية 2022.

أبوالفتوح: ضخ من 30 إلى 35 مليار جنيه في أحدث مبادرات البنك المركزي

وأضاف «أبوالفتوح»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ البنك الأهلي المصري، أعلن من قبل عن استهدافه ضخ ما لا يقل عن 30 إلى 35 مليار جنيه في أحدث مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري بفائدة متناقصة 3%، متوقعاً أن تسهم تلك المبادرات المختلفة في تنشيط السوق العقارية. من جهته، قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربى، إنَّ مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، التي تستهدف الكثير من شرائح المجتمع دعمت مبيعات القطاع العقاري، خاصة مبادرة الـ 100 مليار جنيه وفائدة متناقصة 3%، التي تم إطلاقها في يوليو الماضى بتوجيهات رئاسية، ولاقت قبولاً واسعاً منذ اليوم الأول للإعلان عنها، كاشفاً عن وصول إجمالى حجم المحفظة إلى مليارى جنيه لنحو 12٫9 ألف عميل تمويل عقاري بأسعار فائدة متفاوتة، ما بين مستفيدين من المبادرات وآخرين تم تمويلهم خارج إطارها.

قمر: الأولوية موجّهة لمحدودي الدخل

وأضاف «قمر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ مصرفه يهتم بالمشاركة في مبادرات «المركزي» المختلفة، خاصة التمويل العقاري، مؤكداً أنَّ الأولوية موجّهة لمحدودى الدخل، حيث تم منح تمويلات بقيمة 473 مليون جنيه لعدد 3931 عميلاً من محدودى الدخل، حتى الآن.

كما كشف عن مساهمة البنك العقاري في مبادرات متوسط الدخل بفائدة متناقصة 8% بتمويلات بلغ حجمها 36 مليون جنيه لعدد 137 مستفيداً أو عميلاً، فيما بلغ إجمالى ما تم ضخه بمبادرة التمويل العقاري لشريحة فوق المتوسط التي تم وقف العمل بها، نحو 19 مليون جنيه لعدد 43 عميلاً. فيما كشف حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، عن وصول إجمالى حجم محفظة التمويل العقاري بالبنك إلى 90 مليون جنيه، مضيفاً: «نستهدف مضاعفة حجم المحفظة ليصل إلى 150 مليون جنيه بنهاية العام الحالى».

وأضاف «رفاعى»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن مساهمة مصرفه في مبادرات التمويل العقاري للبنك المركزي تحتل الصدارة بين مساهماته بمختلف المبادرات الأخرى، كاشفاً عن استهداف «قناة السويس» ضخ مليار جنيه في المبادرة الرئاسية بفائدة متناقصة 3%.