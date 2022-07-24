الرياض تحذر «يوتيوب».. واستقالة مسؤولي أكبر شركة تطوير عقاري في العالم

شهدت الساحة الاقتصادية حول العالم، عددا من الأحداث، كان من أبرزها، التحذير السعودي لموقع «يوتيوب» باتخاذ إجراءات قانونية على خلفية عرضه إعلانات تتعارض مع قيم البلاد، فيما تدرس حكومة كندا برائسة جاستن ترودو، تمديد جدول زمني لخفض الغازات الدفيئة في البلاد.

وهددت المملكة العربية السعودية، باتخاذ إجراءات قانونية ضد موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حال عدم إزالة إعلانات تتعارض مع قيم البلاد وتخالف ضوابط المحتوى الإعلامي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«يوتيوب» عرض إعلانات تضمن محتوى يتعارض مع القيم

وقالت «هيئة الإعلام المرئي» و«هيئة الاتصالات»، في بيان مشترك، إن موقع الفيديوهات، عرض إعلانات موجهة لمستخدميه داخل البلاد تضمن محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية.

وفي الصين، استقال «شيا هايجون»، الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري الصينية «تشاينا إيفرجراند»، أكبر مطور عقاري مدين في العالم، ومديرها المالي «بان دارونج»، أمس الأول الجمعة، بعد كشف نتائج أولية لتحقيق أن ملياري دولار تخص وحدة العقارات التابعة لها أعيد توجيهها إلى المجموعة.

المسؤولان يتورطان في ترتيبات لاستخدام الأموال كضمان لسلسلة من القروض

وتورط المسؤولان، في ترتيبات لاستخدام الأموال كضمان لسلسلة من القروض. وتعاني شركة «تشاينا إيفرجراند» الصينية، من ديون بقيمة 310 مليارات دولار.

وفي وقت سابق، تعرضت «إيفرجراند»، لضغوط بعد أن أمر «الحزب الشيوعي» الحاكم مطوري العقارات بخفض مديونياتهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتدرس السلطات الكندية، تمديد الجدول الزمني لخفض الغازات الدفيئة التي تنتجها صناعة النفط في البلاد. وتعد كندا، رابع أكبر منتج للنفط في العالم

كانت الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو، أعلنت في العام الماضي 2021، خطة محسنة تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 40 و45% بحلول 2030 مقارنة بمستويات العام 2005، وذلك للامتثال لاتفاق «باريس للمناخ».