«سياحة النواب» تعلن استمرار عروض الصوت والضوء حتى 30 يونيو المقبل

أعلنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، عن تلقي إخطار من شركة الصوت والضوء، يفيد بإتاحة العروض في منطقة الأهرامات اعتبارًا من أول نوفمبر، بواقع 4 أيام أسبوعيًا، وحتى 30 يونيو المقبل

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن القرار يأتي استجابة لمطالب اللجنة، خلال اجتماعها الأخير، والذي شددت فيه على ضرورة عدم توقف العروض، والالتزام باستمرارها.

وأضافت أن نسخة من الخطاب الرسمي وصلت إلى غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة، لإعادة الترويج للبرامج، كما ثمنت الاستجابة السريعة من الشركة لطلب اللجنة، وتفهمها الآثار السلبية التي كان سيتكبدها القطاع والشركات حال توقف العروض، لافتةً إلى أن اللجنة ستواصل فتح الملف خلال اجتماعها المقبل.

كانت شركة الصوت والضوء أعلنت في وقت سابق إيقاف عروضها في منطقة الأهرامات، بداية من أول نوفمبر، للبدء في أعمال التطوير باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الترجمة المتطورة.