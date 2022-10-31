شوبير يفجّر مفاجأة: محمد صبحي يقترب من حراسة مرمى الزمالك على حساب عواد

فجّر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة قوية بشأن حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»، -على مسؤوليته الشخصية- أنّ هناك تفكيرا قويا داخل نادي الزمالك، بمنح الفرصة للحارس محمد صبحي، على حساب زميله محمد عواد.

وتابع: «فيريرا قد يؤجل حسم القرار، لكن أثق تماما أنّ صبحي يقترب من المشاركة، أو تبادل المشاركة مع زميله عواد».

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