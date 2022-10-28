مدرب حراس المنتخب السابق: أتوقع تفوق محمد عواد في السوبر بين الأهلي والزمالك

قال فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إنه يتمنى أن تخرج مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر، التي تقام في السابعة مساء اليوم بالإمارات، بالشكل الذي يليق بسمعة الكرة المصرية والعلاقات القوية بين مصر والإمارات.

فكرى صالح: لا يمكن توقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وأضاف «صالح» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»: «نتمنى أن يكون سلوك اللاعبين حضاريا يليق بالمنافسة وباسم مصر والإمارات»، مشيرًا إلى عدم إمكانية توقع نتيجة المباراة، لأن مواجهات الأهلي والزمالك دائما ما تكون بعيدة عن التوقعات.

دور حاسم لحراسة المرمى

وتابع مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق: «محمد الشناوي ومحمد عواد قد يلعبان دورا كبيرًا في حسم المباراة، محمد عواد منذ 4 أشهر وهو يلعب بكفاءة عالية، وتحديدا في مباراة أسوان، وكان وراء انتصارات الزمالك في الفترة الأخيرة، أما الشناوي فلم يلعب بالمستوى المعهود بسبب بعض المشكلات، ثم حصل على فترة راحة، إذ عانى من مشكلات شخصية، وتعرض لمشكلات ذات صلة بالضغط العصبي بسبب تلاحم 4 مواسم، كما لعب ضمن صفوف المنتخب الأولمبي، وبعدما حصل على فترة الراحة بدأ يعود بقوة إلى مستواه العالي، وأعتقد أن ميزان محمد عواد أفضل بعض الشيء من الشناوي بالنسبة إلى مباراة اليوم».