تعديلات منتظرة على تشكيل الزمالك أمام إنبي في الدوري.. أبرزها الوردي

يبحث البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إجراء تعديلات في التشكيل الأساسي المقرر أن يخوض لقاء إنبي المحدد له الأربعاء المقبل، في مباراة مقدمة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023.

وأكد مصدر داخل الفريق الأبيض لـ «الوطن سبورت»، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، يفكر في الاعتماد على عمرو السيسي بمركز الوسط المدافع بدلا من المغربي زكريا الوردي، الذي ارتكب خطأ قاتلا في لقاء السوبر المصري الأخير أمام الأهلي، وصنع الهدف الأول للبرازيلي برونو سافيو.

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