«شعبة المستوردين»: البنوك بدأت تدبير الدولار للإفراج عن البضائع المحتجزة

طالب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، البنوك العاملة في السوق المصرية، بتنفيذ المزيد من المبادرات الخاصة بدعم القطاع الصناعي، لتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي، لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وشدد «قناوي»، على ضرورة توفير المزيد من المبادرات التمويلية ذات الفوائد المنخفضة لتوفير السيولة اللازمة لتمكين المصانع من مواصلة الأنشطة الإنتاجية وتمويل شراء المعدات والخامات اللازمة خاصة في ظل مواجهة العديد من التداعيات السلبية التي لحقت بالاقتصاد العالمي.

الجهاز المصرفي نجح في تحقيق نفع وفوائض مالية جيدة

في سياق متصل، قال قناوي، إن الجهاز المصرفي نجح في تحقيق نفع وفوائض مالية جيدة، من خلال مقابل الخدمات التي يقدمها للأفراد أو الشركات، أو من خلال الاستفادة من فروق العملات الأجنبية، وموارد مصر من النقد الأجنبي، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن هذه الوفورات المالية، تحمل البنوك واجب المساهمة في دعم الصناعة والإنتاج.

وقال قناوي، إن البنوك بدأت منذ صباح الأحد تدبير الدولار للبضائع المحتجزة بالموانئ ومدرجة على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أنه يتم التدبير وفقًا لأسبقية البضائع بالموانئ حتى لا تتفاقم الغرامات والأرضيات أكثر من ذلك على الشركات.

وأضاف أنه يتم التدبير لمختلف المنتجات دون تفضيل بينها، متوقعًا أن تسهم هذه الإفراجات في ضبط السوق والحد من الزيادات المتتالية في أسعار السلع التي طالت كل السلع الاستراتيجية.