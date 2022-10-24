«المستوردين»: سرعة الإفراج عن البضائع أبرز مطالبنا في المؤتمر الاقتصادي

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إنّ المؤتمر الاقتصادي سيناقش الأجندة الخاصة بلجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين.

وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين لـ «الوطن»، إن سرعة خروج البضائع من الموانئ يسيطر على الأسعار وسيستفيد من ذلك جميع الأطراف، المستهلك والمستورد والدولة.

خروج البضائع من الموانئ

وأوضح «بشاي»، أن المؤتمر سيناقش سرعة خروج البضائع من الموانئ، لافتًا إلى ضخامة المبالغ المدفوعة كغرامات أرضية دون استفادة الدولة منها، مشيرا إلى أن الأجندة ستشمل مطالبة المسئولين قبول العملة الصعبة من المستوردين وعدم القلق من ظهور السوق الموازية للعملة، لتيسير إجراءات خروج البضائع من الموانئ، مبينا أنه يجب وضع حلول لسد الفجوة وزيادة الحصيلة الدولارية.

خطة طويلة الأجل لتحويل المستوردين إلى مصنعين

وطالب بشاي بأن تضع الدولة خطة قصيرة وطويلة الأجل لتحويل المستوردين إلى مصنعين والتحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلي بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل، بحيث تتراوح المدة ما بين 3 إلى 5 سنوات، لاختيار المنتج الذي سيتم تصنيعه محليا، ودراسة السوق وكيفية إدارة المصانع، وتوفير الأيدي العاملة، وذلك كله قبل تقديم الأراضي وإنشاء المصانع وتقديم تسهيلات من البنوك، بما سيساهم في خفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير والاعتماد علي المنتج المحلي.