البنك المركزي يرفع قيمة البضائع المستثناة من الاعتمادات المالية إلى 500 ألف دولار

قرر البنك المركزي المصري، اليوم، زيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه، إلى 500 ألف دولار، كما أصدر قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل وتنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

ووفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، أوضح فيه أنَّ التعامل بمستندات التحصيل كان يطبق وفقاً للقرار الذي تم العمل به منذ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل، إلى جانب تعليمات أخرى تضمّنت استثناء الشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.