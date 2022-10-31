التعليم تخاطب التأمين الصحي لاستخراج شهادات صحية لأعضاء لجان التغذية المدرسية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بسرعة إنهاء إجراءات عمل الأشعة وكتابة تقرير طبي بناءً على الخطاب الذي سيتم توجيهه للعيادة التابع لها أعضاء لجان التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية، حتى يتمكن العاملون بلجان التغذية من استخراج الشهادات الصحية.

شرط استخراج الشهادة الصحية

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن صورة الأشعة والتقرير الخاص بها من المرفقات اللازمة لاستخراج الشهادات الصحية لأعضاء لجان التغذية المدرسية.

ضوابط توزيع التغذية المدرسية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط توزيع وجبات التغذية المدرسية للطلاب بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 لإتباع منظومة الحوكمة والسيطرة عليها وهي كالتالي:-

‫- استلام أصناف وجبات التغذية المدرسية في كراتين حاوية.

- تدوين جميع البيانات الخاصة بالجهة المنتجة بوجبات التغذية المدرسية وفق التعليمات المرسلة للمديرية في هذا الشأن.

- استلام وجبات التغذية المدرسية في كراتين مغلفة لأقرب عدد للحضور الفعلي من الطلاب.

- الاحتفاظ بأي متبق من الوجبات المدرسية في الكرتونة بعد التوزيع في غرفة نظيفة ومحكمة الغلق وداخل نفس الكرتونة.

- تهوية الغرف التي يوجد بها وجبات مدرسية لتوزيعه في اليوم الثاني مع باقي الكمية المستلمة.

- عدم وجود أي وجبات تغذية مدرسية متبقية بالمدرسة في نهاية الأسبوع.