وزير التعليم: إغلاق 70% من السناتر مع تطبيق قانون مزاولة المهنة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن الحديث بشأن تقنين الدروس الخصوصية والسناتر، لم يكن قرارا، لكنه مقترحا بشأن حل الأزمة ومجرد اقتراح للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أنه تعرض لهجوم شديد عقب الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناول فيها الحديث عن تقنين الدروس الخصوصية.

وأوضح الوزير خلال مشاركته في لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، اليوم، أن صدور قانون مزاولة المهن التعليمية، يؤدي إلى إغلاق 70% من سناتر الدروس الخصوصية.

المدرسة هي المكان الرسمي للتعليم والتعلم

وتابع وزير التربية والتعليم: «لو عايزين تجرموا الدروس الخصوصية، ياريت وأنا أبوس كل واحد فيكم»، مؤكدا أن المدرسة هي المكان الرسمي للتعليم والتعلم، وإذا أدت دورها ستنتهي الدروس الخصوصية.

وأوضح رضا حجازي، أن الحوكمة والتقنين بغرض السيطرة وبعد ذلك يتم تفعيل دور مجموعات التقوية، لتقوم بدورها على النحو الأكمل.

وتابع: «أنا لو هلغي المدرسة يبقى أروح بقى»، منتقدا طريقة الشرح من بعض المدارس، لذلك كان هناك حديث عن الرخصة للمعلم، قائلا: «شاهدت بعض الحصص وبتكون شبه المهرجانات».

وأشار إلى أن حوكمة الدروس الخصوصية معروض للحوار المجتمعي، مؤكدا أن بعض حصص الدروس الخصوصية تصل لـ500 جنيه في الحصة الواحدة.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن مجموعات التقوية ستكون أفضل في مواجهة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن هناك إشكالية قائمة في الوقت الحالي، بسبب الحساب الموحد لدى وزارة المالية.

ملف مجموعات التقوية

وعن الشركة المنوط بها إدارة ملف مجموعات التقوية، أشار إلى أنها ستقوم بدورها في توفير كل الإمكانيات المهمة للطلاب، مقابل الحصول على نسبة معينة.

وأوضح الوزير، أن المركز القومي للبحوث التربوية، أكد وجود الدروس الخصوصية في كل دول العالم.

وأكد أن المدرسة في حال قامت بدورها في تقديم الدراسة والنشاط، ستقضي على الدروس الخصوصية، قائلا: «الأعوام الماضية كان يتم إغلاق السنتر للدروس الخصوصية وبعدها بدقائق يتم فتحه مرة أخرى».