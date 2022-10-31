«التعليم»: تسجيل الغياب إلكترونيا بشكل أسبوعي على طلاب الإعدادية والثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تسجيل الغياب إلكترونياً بشكل أسبوعي على جميع الطلاب وخاصة طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم لليوم الدراسي، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.

تسجيل الغياب إلكترونياً لطلاب الثانوية العامة في جميع المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم، في مستند رسمي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، إن هناك تعليمات مشددة على جميع المدارس بضرورة تسجيل الغياب إلكترونياً أسبوعياً على جميع طلاب الثانوية العامة، لافتة إلى تفعيل جداول الحصص المقررة لمعلمي الصفين الثالث الثانوي والثالث الإعدادي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين منهم، وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم، موضحة أن العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط ومنتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي.

إجراءات مهمة من «التعليم» بشأن دخول الامتحانات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الإعلان بمكان ظاهر في المدرسة عن نص المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004، لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل على نسبة 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي الجديد، بعد استنزال أيام الغياب بعذر مقبول، بدخول الامتحان كطالب منتظم لإعلام الطلاب بأهمية الحضور.

إجراءات صارمة ضد كورونا خلال سير العام الدراسي الجديد

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المدارس ملتزمة بتسجيل الغياب إلكترونياً بشكل أسبوعي وخاصة على طلاب الصف الثالث الاعدادي والثانوية العامة، مشيراً إلى أن جميع المدارس ملتزمة بتنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال سير العام الدراسي الجديد، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.