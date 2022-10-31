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«مدبولي» لـ سفير سيراليون: نحرص دائما على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية

كتب:

محمد مجدي
06:08 م | الإثنين 31 أكتوبر 2022
«مدبولي» لـ سفير سيراليون: نحرص دائما على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، صادق سيلا، سفير سيراليون بالقاهرة، بحضور السفير شريف مختار، نائب مساعد وزير الخارجية.

وخلال المقابلة، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الأخوة والتعاون التي تربط مصر وسيراليون، مؤكدا اهتمام مصر الدائم بتطوير وتعزيز علاقات التعاون مع أشقائنا من الدول الأفريقية، لا سيما وأن البعد الأفريقي هو أحد الأبعاد الراسخة في سياسة مصر الخارجية.

سفير سيراليون يشكر رئيس الوزراء 

ومن جانبه، توجه السفير صادق سيلا بالشكر لرئيس الوزراء على المقابلة، مؤكدا أنها تعكس اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية.

وتطرق السفير إلى بعض مقترحات التعاون مع مصر في المجال الزراعي، وكذا مقترحات زيادة حركة التبادل التجاري وتعزيز تواجد السلع المصرية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية في أسواق سيراليون، مؤكداً أنه سوف يناقش تفاصيل هذا التعاون مع الوزراء المعنيين.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.