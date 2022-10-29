مدبولي: يجب الاستعداد جيدا لكميات الأمطار غير المسبوقة بسبب التغيرات المناخية

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل، إلى موقف الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة استعدادا لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، إذ شدد على ضرورة الإعداد والتجهيز لمواجهة الأمطار الشديدة، سواء في فصل الخريف أو الشتاء المقبل.

وأكد «مدبولي» أن التغيرات المناخية تُحتم علينا الاستعداد الجيد لكميات أمطار غير مسبوقة، والجاهزية لتكرار هطول الأمطار الشديدة، لافتا إلى ضرورة وضع خطة من جانب كل محافظة للتعامل مع المناطق الساخنة التي حدث بها تجمعات مياه وشكلت أزمات.

رئيس الوزراء يوجه برفع درجة الاستعداد لموسم السيول والأمطار

ووجه رئيس الوزراء المحافظين في هذا الإطار برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار الغزيرة، من خلال مراجعة مدى استعداد غرف الطوارئ والعمليات بالمحافظات وربطها بغرف العمليات المركزية، والعمل على تطهير شبكات الصرف والمجاري المائية، للتأكد من عدم وجود عوائق بها، ورفع درجة استعداد غرف العمليات والطرق والمعدات الثقيلة وكافة الخدمات، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدى توافر عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة، واتخاذ باقي الإجراءات والاستعدادات اللازمة في هذا الشأن.

تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول

وأضاف مدبولي أنه من المهم التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات المعنية، ومن ذلك التنسيق بين المحافظات لتبادل الاحتياجات حال حدوث حالات طوارئ، إلى جانب تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول، مع قيام مراكز التنبؤ بإعداد تقارير دورية تتضمن المناطق المتوقع حدوث سيول بها لاتخاذ الإجراءات الاستباقية.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أنه من المقرر أن تنطلق خلال أيام فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27، في مدينة شرم الشيخ، موجهاً في هذا الإطار بأهمية تكاتف الجهود وأن يعمل الجميع من أجل هدف واحد مشترك وهو أن تخرج الدولة المصرية في أبهى صورها بما يعكس مكانة هذا الوطن وتأثيره اقليمياً وعالمياً، مع ضرورة إبراز الجهود التي بذلتها الدولة في آلاف المشروعات الخدمية والتنموية على مدار السنوات السابقة.