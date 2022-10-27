مدبولي: الاقتصاد المصري مستقر في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بفضل الله الدولة المصرية تتحرك للوصول إلى هدفها، وهو أن الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الغير مسبوقة واللي العالم كله مشفهاش يكون مستقر، «مرة أخرى أؤكد هذا الموضوع، الاقتصاد المصري يحقق حالة استقرار ويبقى قادر على الصمود خلال الفترة المقبلة إن شاء الله».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، : «البرنامج الخاص بصندوق النقد الدولي زي ما أعلن زملائي الصندوق حدد مبلغ 3 مليارات دولار، إضافة إلى مليار آخر من برنامج الاستدامة اللي تم إنشائه داخل صندوق النقد الدولي أيضًا، إضافة إلى 5 مليارات دولار تقدمها الدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الدولية الأخرى».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: « يعني إحنا بنتكلم في حدود 9 مليار دولار عشان تساعد الدولة المصرية خلال الفترة القادمة».