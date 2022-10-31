القادة العرب يتوافدون على الجزائر للمشاركة في القمة العربية الـ31

بدأ قادة الدول العربية في التوافد على الجزائر، للمشاركة في الدورة الـ31 من القمة العربية، والتي تقام للمرة الخامسة في دولة الجزائر في الفترة 1 و2 نوفمبر 2022، بحسب موقع «الشروق» الجزائري.

ويشار إلى أن العدد الإجمالي للقادة الذين تمت دعوتهم للمشاركة في القمة هو 20 قائدا باستثناء الجزائر كبلد مضيف.

مشاركة رئيس جمهورية العراق

ووصل بالجزائر الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، للمشاركة في الدورة الـ 31 للقمة العربية.

مشاركة رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان

وحل بالجزائر عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء بالجزائر العاصمة.

مشاركة رئيس دولة فلطسين

ووصل ظهر الاثنين إلى الجزائر، الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلطسين، للمشاركة في الدورة 31 للقمة العربية التي تبدأ الثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء، حيث كان في استقباله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

مشاركة الجانب الليبي

واستقبل رئيس الجمهورية الجزائرية، ظهر الاثنين، رئيس المجلس الرئاسي الليبي يونس المنفي للمشاركة في أعمال القمة العربية التي ستنطلق الثلاثاء.

مشاركة دولة جزر القمر

وكان في استقبال رئيس جمهورية جزر القمر عثماني غزال الرئيس عبد المجيد تبون، الذي وصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية.

مشاركة الجانب اللبناني

واستقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، الاثنين، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وأفاد بيان للوزارة الأولى وصول رئيس مجلس وزراء لبنان السيد نجيب ميقاتي للمشاركة في الدورة العادية الـ31 لجامعة الدول العربية.

مشاركة رئيس الاتحاد الأفريقي

وحل ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي، بالجزائر، بصفته ضيف شرف لأعمال الدورة الـ31 للقمة العربية، والذي استقبله الرئيس تبون بمطار هواري بمودين الدولي.

يذكر أن الجزائر تستضيف الثلاثاء وحتى الأربعاء، الدورة الـ 31 للقمة العربية بمشاركة 15 قائدا وزعيم من الدول العربية.