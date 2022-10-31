مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» برام الله: فلسطين أهم قضايا القمة العربية بالجزائر

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن الفلسطينيين ينتظرون الكثير من مخرجات القمة العربية التي تنطلق خلال ساعات قليلة، مشيرةً إلى أن الفلسطينيين ينتظرون لم الشمل الفلسطيني ورأب الانقسام الفلسطيني، الذي كان موجودا خلال السنوات الماضية.

السلامين: نعلم مدى قوة العلاقة والرابطة الأخوية سواء للعرب أو الجزائريين

وأضافت «السلامين»، أن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية والأبرز على طاولة القمم العربية، لاسيما تلك القمة الجزائرية، «نحن نعلم مدى قوة العلاقة والرابطة الأخوية سواء للعرب أو الجزائريين».

السلامين: استضافت الجزائر قبل القمة العربية 13 فصيلا

وواصلت: «استضافت الجزائر قبل القمة العربية 13 فصيلا، وجميع تلك الفصائل ستظهر في تلك القمة لوقف الانقسام ولم الشمل الفلسطيني، وستكون هناك مصالحة إقليمية على أرض الواقع، وليس حبرا على ورق، ويجب أن تكون كل الأطراف جادة في تنفيذها».

وأوضحت أنه يجب أن تكون هناك وقفة جادة فلسطينية موحدة أمام الاحتلال والهجمة الإسرائيلية التي تحدث منذ 74 عاما.