أمطار رعدية وصاعقة برق تضرب منزلا في مطروح وتصيب أسرة

سقطت امطار رعديه غزيره في في مدينه سيدي براني 140 كيلو غرب مدينه مرسى مطروح تصاحبها برق ورعد شديد، مما تسبب في ضرب صاعقه برق أحد منازل المواطنين وإصابة شخصين من الأسرة بصعق برق بسقف المنزل، في ظل عدم استقرار الاحوال الجويه على السواحل الشماليه للبلاد خلال الساعات الحاليه.

كما شهدت حالة الطقس في مدينه مرسى مطروح ، منذ قليل، برق متواصل في السماء مع توقعات بسقوط امطار بها خلال الساعات المقبله وانخفاض درجات الحراره ووجود نشاط في الرياح.

تفاصيل إصابات صعق البرق في براني

وقال عبدالحميد سالم من أهالي سيدي براني ل "الوطن" إن منزل جارنا فرج ناجى أصيب بصعق من البرق الذى تتعرض له براني بجانب الأمطار مما أدى إلى إصابة زوجته وابنته وحدوث تلفيات في الأجهزة الكهربائية، حيث تتعرض المدينة والقرى المجاورة لها أمطار رعدية غزيرة يصاحبها برق ورعد، وعدم استقرار حالة الطقس.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حاله الطقس في البلاد واوضحت انه خلال ساعات الليل، تتعرض العديد من المناطق الساحلية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة في مناطق مدينتي سيدي براني ومطروح، وتمتد حتي الضبعة والاسكندرية مع التقدم في الوقت خلال الساعات المقبلة.

كما تشهد الأيام المقبلة عدم استقرار حالة الطقس في بعض المحافظات، وظهور برق وسقوط امطار خاصة علي السواحل الشمالية الغربية للبلاد .