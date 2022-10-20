برق وأمطار في السويس.. والمحافظة تستعد لمواجهة التقلبات الجوية

شهدت محافظة السويس مساء اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، فظهر البرق في سماء المدينة، أعقبه سقوط أمطار استمرت لدقائق.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تقلبات جوية

وشدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، على الجهات المعنية بالتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية حال حدوثها، ووجه الأحياء بضرورة الإستعداد التام للتدخل فى أى لحظة تتطلب ذلك، لافتاً إلى ضرورة جاهزية المعدات والسيارات للتعامل مع أى تكدس مياه الأمطار بالشوارع.

وأكد محافظ السويس، على تطهير مخرات السيول وبلاعات الأمطار فى الشوارع، وجاهزية محطات الصرف الصحى بالتنسيق مع شركة مياه القناة.

برق استمر لمدة ساعة بالسويس

محافظة السويس خيم عليها طقس شتوي، خلال ساعات المساء، حيث ظهر الرعد والبرق، في سماء المحافظة الباسلة، واستمر نحو الساعة ، مع انتشار الغيوم المنخفضة المحملة بالمياة والتى كانت بمثابة إنذار لسقوط أمطار.

أمطار متوسطة متقطعة

وأعقب ظهور البرق والرعد في سماء السويس، تساقط الأمطار المتوسطة التي غيرت من ملامح الشوارع ، من الوجهة الصيفية إلى الشكل الشتوى حيث ظهرت مياه الأمطار تبلل طرق المدينة.