برق ورعد وأمطار تضرب شوارع القاهرة والجيزة (فيديو)

شهدت سماء القاهرة والجيزة أصواتا وأضواء للبرق والرعد، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الجاري، لتغمر الأمطار الغزيرة شوارعها بتجمعات كبيرة من المياه.

تحذير جوي من الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وجاءت تلك الأجواء الممطرة بعد ساعات قليلة من تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حول حالة سقوط الأمطار على بعض المدن والمحافظات، خلال الفترة من مساء الليلة، وحتى 2 ظهر يوم غد الثلاثاء.

وقال البيان إن هناك تغيرات حادة وسريعة في الطقس والتي هي من سمات فصل الخريف، ومن خلال آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية ورادار الطقس وخرائط التوزيعات الضغطية.

وأضاف أنه يتوقع استمرار سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء ومنطقة خليج السويس، كما نصحت الهيئة باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة على بعض المناطق.